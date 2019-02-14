В России насчитали 43,5 млн легковых автомобилей

Москва, , 14:29 — REGNUM Количество легкового транспорта в России на январь 2019 года — 43,5 млн автомобилей. Об этом 14 февраля сообщается на сайте аналитического агентства «АВТОСТАТ».

По данным агентства, на начало 2019 года общее количество машин на территории России составляет 51,8 млн экземпляров. При этом 84% от этого количества — легковые машины (43,5 млн машин). Коммерческой техники в России около 4,1 млн единиц. Они составляют 8% в общей доле машин.

Грузовых автомобилей в Росии — 3,8 млн экземпляров (7% российского парка). Автобусов в нашей стране 0,4 млн единиц (около 1% российского парка)

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