От уплаты таможенных пошлин в Таджикистане освобождены товары на $2 млрд

Душанбе, , 14:11 — REGNUM Общая сумма товаров, полностью или частично освобожденных в Таджикистане от уплаты таможенных пошлин, в 2018 году составила $1,95 млрд, заявил начальник таможенной службы республики Хуршед Каримзода, сообщает 14 февраля издание «Авеста».

По его словам, доля таких товаров от общего объема составила 64,7%. Сумма таможенных пошлин, освобожденных от уплаты, составила 2,613 млрд сомони ($208 млн).

По данным таможенной службы, в 2018 году в республике было собрано 4,859 млрд сомони ($512 млн) в виде таможенных сборов.

Отметим, частично или полностью от таможенных пошлин в Таджикистане освобождаются гуманитарные грузы, товары, предназначенные для проектов правительства, выполняемых по грантам, а также медикаменты, фармацевтическое и медицинское оборудование и другие категории товаров.

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