Новую ТЭЦ планируется возвести в Краснодаре

Сочи, Краснодарский край, , 14:05 — REGNUM Проект строительства новой теплоэлектроцентрали с энергоблоком (парогазовой установкой) мощностью в 450 МВт в Краснодаре был представлен в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи 14 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Краснодара. Проект представил глава города Евгений Первышов. Для реализации проекта уже выбран участок новом массиве в районе пос. Знаменского и пос. Зеленопольского.

Новая ТЭЦ, по проекту, рассчитана на мощность в 450 МВт электроэнергии и 287 Гкал/ч тепла. Стоимость реализации проекта составляет около 30 млрд рублей, построить ее планируется за три года.

Новая городская территория в 1,5 тыс. га — фактически новый город, который сейчас проектируется. И наша задача — предусмотреть все необходимое для комплексного развития этого массива. Также нам важно повышать общую надежность и мощность энергосистемы Краснодара, которая сейчас находится на максимуме потребления. Недостаток свободных мощностей — один из главных сдерживающих факторов. Мы уже ведем переговоры, чтобы найти надёжного инвестора для создания новой ТЭЦ, — сказал Евгений Первышов.

Новая ТЭЦ будет обслуживать объекты в районе пос. Знаменского и Зеленопольского, кроме того, ее запуск должен повысить надежность тепло и энергоснабжения существующих пригородных поселков и микрорайонов.

По информации пресс-службы, с 2017 года суточное пиковое потребление электроэнергии в Краснодаре превысило 1000 МВт, мощность действующей Краснодарской ТЭЦ — 1025 МВт электроэнергии и 635,5 Гкал тепловой энергии. За семь лет годовое потребление энергоресурсов в столице Кубани выросло на 50%.