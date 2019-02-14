Самарский политех представит учёным из Франции проекты в области химии

Самара, , 14:03 — REGNUM Приоритетным направлением сотрудничества учёных Самарского государственного технического университета (СамГТУ) с коллегами из Франции может стать химия, а именно производство высокочистых химических веществ из природного газа, сообщает 14 февраля пресс-служба вуза со ссылкой на проректора по международному сотрудничеству Андрея Пименова.

Накануне он провёл встречу с атташе по академическому сотрудничеству посольства Франции в России Паскалем Коши и представителем CampusFrance Натали Колесовой. В ходе переговоров представитель СамГТУ пояснил, что приоритетами вуза являются проекты в области химии, а также компетенции по освоению космоса. По его словам, они могут быть перенесены на программу освоения Арктики.

Кроме того, участники встречи определили еще одну актуальную сферу сотрудничества — строительство и архитектуру. Пименов добавил, что особый интерес здесь представляет обмен опытом с французскими реставраторами.

Отмечается, что работа по указанным направлениям продолжится уже осенью, когда в Самару прибудут новые представители французской высшей школы — атташе пообещал содействовать их визиту.

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