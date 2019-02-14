LG U Plus приобрела 50%+1 акцию компании CJ HelloVision

Сеул, , 14:36 — REGNUM Компания LG U Plus планирует приобрести компанию кабельного телевидения CJ HelloVision, сообщает JoongAng Ilbo.

Согласно информационному источнику, 14 февраля представители компании LG U Plus совместно с компанией CJ E&M подписал договор о купле продаже акций.

Компания LG U Plus приобретет 50% +1 акцию компании CJ HelloVision за 800 млрд вон (~$711,23 млн). Известно, что CJ E&M принадлежит 53,92% акций, дочерней компании CJ HelloVision .

После покупки, LG U Plus стала самым крупным акционером компании CJ HelloVision. Кроме того, после присоединения компания станет четвертой крупной компанией в стране в сфере платного телевидения. На данный момент LG U Plus принадлежит 11,7% рынка, однако после приобретения к ней присоединится еще +24,5% от компании CJ HelloVision.