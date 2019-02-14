Медведев посетил стенд Калужской области на инвестиционном форуме в Сочи

Калуга, , 14:03 — REGNUM В Сочи в рамках открывшегося 14 февраля Российского инвестиционного форума председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посетили официальный стенд Калужской области.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, в основе экспозиции — технологичные решения, перспективные отраслевые проекты и продукция компаний, разместивших свои производства в Калужской области. В частности, это «Ниармедик Фарма», «АстраЗенека Индастриз», «Ламинам Рус», «Центр-Трейд», «Л'Ореаль», «ВМК Инвест», «Меркатор Калуга», «Завод опытного приборостроения», «Карелия-Упофлор СиАйЭс» и другие. На площадке экспозиции работают интерактивные экспонаты и комфортабельные переговорные.

Дмитрия Медведева заинтересовала продукция промышленных и фармацевтических предприятий Калужской области, представленная на выставке. В ходе беседы губернатор Анатолий Артамонов рассказал председателю правительства РФ о дальнейших перспективах их развития.

В рамках концепции стенда представлены туристско-рекреационные и спортивные объекты региона. В частности, мототрасса города Кондрово, которая считается второй по величине в Европе. На кондровской мототрассе до 2012 года традиционно проходил этап чемпионата России, она была домашней для многократного чемпиона России, бронзового призёра чемпионата мира по мотокроссу в классе MXGP, чемпиона Великобритании по мотокроссу MX1 (Lombard Suzuki/ BOS GP) в 2018 году Евгения Бобрышева.

Также состоялось подписание концессионного соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» между министерством экономического развития Калужской области и ОАО «Российские железные дороги». Подписи под соответствующим документом поставили: министр экономического развития Калужской области Илья Веселов и начальник департамента инвестиций ОАО «РЖД» Юрий Бакеркин.

Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в организации грузового железнодорожного сообщения между станцией Людиново-1 Московской железной дороги и территорией ОЭЗ «Калуга» на условиях государственно-частного партнерства. Объем инвестиций составит 655 млн рублей.

Напомним, форум в Сочи — это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России, место достижения важных договоренностей и заключения многомиллионных контрактов.

Делегация Калужской области, возглавляемая губернатором Анатолием Артамоновым, стала участником пленарного заседания при участии председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и панельных сессий — «Цифровая трансформация электроэнергетики — новые возможности для бизнеса и регионов», «Экспорт продукции АПК. Региональная повестка», «Промышленные кластеры. Как повысить инвестиционную привлекательность регионов».