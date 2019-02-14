Ford хочет свернуть производство в Британии из-за Brexit

Лондон, , 13:57 — REGNUM Компания Ford предупредила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй о планах закрыть собственное производство в Королевстве из-за растущих рисков при выходе страны из Евросоюза, сообщает Reuters.

«Брекзит» ставит под угрозу стабильную работу предприятия в стране и позицию компании на рынке Европы в целом. У Ford работает два завода в Великобритании.

Выход Британии из ЕС без специальных соглашений может привести к росту ставок, проблемам с поставками и другим негативным последствиям.

Как отмечает издание, кроме Ford, с подобными заявлениями к премьер-министру также обращались другие компании, владеющие производственными площадками в Великобритании.

Согласно данным аналитиков, в результате Brexit инвестиции в британский автопром сократились вдвое. Как заявили в «Сообществе автопроизводителей и трейдеров», выход Британии из ЕС без соглашения о сохранении бесперебойных поставок деталей и готовых автомобилей через границы Евросоюза может привести к упадку британской автомобильной промышленности.

Напомним, на прошлой неделе японский производитель Nissan отказался расширять производство в Британии. В частности, речь идет об отмене переноса производства модели X-Trail из Японии в Великобританию.

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