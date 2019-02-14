Названы регионы РФ, где зафиксировано снижение средней премии по ОСАГО

Москва, , 13:54 — REGNUM Средняя премия по ОСАГО для легковых автомобилей физлиц снизилась до 7% в 61 регионе Российской Федерации. Об этом сообщил глава Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, ссылаясь на данные мониторинга РСА средней премии по обязательной «автогражданке» за период с 1 января по 10 февраля текущего года.

«После того, как тарифный коридор был расширен Банком России на 20% вверх и вниз, тарифы для большей части автовладельцев стали ниже», — заявил он, слова которого обнародованы на сайте РСА.

Так, в Санкт-Петербурге, Нижегородской, Белгородской, Волгоградской, Московской, Омской, Ростовской, Калужской, Ярославской и Тверской областях, в Хабаровском и Приморском краях, Чувашской и Удмуртской республиках средние премии по ОСАГО для легковых автомобилей физлиц стали ниже в размере до 1%.

В Воронежской, Курской, Тюменской, Владимирской, Новгородской, Самарской, Кировской, Свердловской, Оренбургской, Томской, Костромской областях, республиках Алтай и Марий Эл, Еврейском, Чукотском Ханты-Мансийском автономном округах, а также Забайкальском и Пермском краях средние премии снизились более, чем на 2%.

В Москве, Башкирии, Архангельской, Челябинской, Тамбовской, Кемеровской, Рязанской, Калининградской, Краснодарской, Орловской областях, Алтайском, Красноярском, Ставропольском, Камчатском краях значение средних премий уменьшилось более, чем на 1%. В Чечне, Ямало-Ненецком автономном округе, Ивановской, Вологодской, Ульяновской, Тульской, Псковской, Саратовской областях средние премии понизились более, чем на 3%.

В Коми, Татарии, Мордовии, в Брянской, Мурманской и Пензенской областях, а также в Ненецком автономном округе средняя премия снизилась на 5−7%.

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