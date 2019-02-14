«Ростехнадзор замордовал»: почему из Зауралья уходит бизнес

Курган, , 14:34 — REGNUM Курганскую область собирается покинуть ООО «ТеплоРесурс». Фирму буквально «замордовал» Ростехнадзор, специалисты которого, потерпев неудачу в судах, «натравили» на предприятие полицию, заявляет руководитель предприятия. О его сложной ситуации сообщает Накануне.Ru.

В 2014 году ООО «ТеплоРесурс» стал владельцем котельной в Юргамышском районе, как объекта четвёртого класса опасности. В 2018 году сотрудники местного Ростехнадзора усмотрели в котельной объект третьего класса опасности и наложили на предприятие штраф в полмиллиона рублей. С чем не согласились в ООО «ТеплоРесурс». Состоялось несколько заседаний суда, в том числе и арбитражных, где руководство «ТеплоРесурса» доказало четвёртый класс опасности котельной в Юргамышском районе. Сейчас вопросом класса котельной занялась полиция.

«Необходимо учитывать количество газа в трубопроводах и оборудовании котельной: 3 класс опасности — это свыше 20 тонн, а у котельной «ТеплоРесурса» — менее 100 кг. А уголовное дело всё равно завели, несмотря на решение судов. Дело было возбуждено против меня как директора ООО «ТеплоРесурс» в июне прошлого года за эксплуатацию особо опасного объекта без лицензии. Пока мне никто не предъявлял обвинительное заключение, потому что они сами были не уверены, имеется ли вообще состав преступления», — сообщил директор «ТеплоРесурса» Леонид Бычков.

Во вмешательстве полиции в давно выясненное дело Леонид Бычков видит «руку» курганского отделения Ростехнадзора, которое, по его мнению, дестабилизирует работу предприятия. Директор «ТеплоРесурса» сейчас принял однозначное решение передать котельную в Юргамыше муниципалитету. Официальное письмо врио главы района уже направлено.

Кроме того, бизнесмен отмечает, что 6 февраля 2019 года специалисты курганского Ростехнадзора во главе с и.о. руководителя ведомства Алексеем Костоусовым хотели попасть в котельную Юргамышского района с внеплановой проверкой.

«Поскольку 27 сентября прошлого года Арбитражный суд Курганской области однозначно отказал требованиям Ростехнадзора о лицензировании данной котельной, то мы не допустили их на объект. Они поехали в местную администрацию и прокуратуру с просьбой помочь проникнуть на объект, их на объект не провели ни прокуратура районная, ни администрация — все отказались. И они уехали», — сказал Леонид Бычков, цитирует его Накануне.Ru.

Руководитель ООО «ТеплоРесурс» отметил, что на данный момент предприятие готовит обращение в суд по обжалованию постановления Ростехнадзора о проведении внеплановой проверки.

«Я буду выходить из Курганской области, передавая постепенно все объекты муниципалитетам. Мне всё это уже надоело, честно говоря. Опасаюсь, что они быстро проведут экспертизу и отправят ее в суд, так как область небольшая, они все там свои. Врио губернатора Шумков меняет силовиков — пока заменил только верхушку, но внизу пока ничего не меняется», — заявил о своём решении Леонид Бычков.

В курганском отделе Уральского управления Ростехнадзора комментировать ситуацию с проверками отказываются.

Как ранее неоднократно заявлял врио губернатора Зауралья Вадим Шумков, основная задача его команды — это привлечение инвестиций на территорию региона. В ситуации с ООО «ТеплоРесурс» виден пока лишь исход бизнеса из Курганской области.

ООО «ТеплоРесурс» входит в состав холдинга «Уралкотел», прописанного в Екатеринбурге. Предприятие эксплуатирует в небольших населенных пунктах Уральского федерального округа более 180 котельных. Почти половина из числа котельных приходится на Курганскую область. Кроме того, в реконструкцию котельных Зауралья «Уралкотёл» вложил почти 260 млн рублей. Известно, что в 2017 году таким же образом «мучили» ещё одну котельную данного холдинга в курганском селе Альменево. В итоге, руководитель «Уралкотла» пожаловался бизнес-омбудсмену Борису Титову. Вскоре покинул пост тогдашний начальник курганского отдела Ростехнадзора Павел Москвин.

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