Нацбанк Казахстана запретил взимать ряд комиссий при кредитовании физлиц

Астана, , 14:10 — REGNUM Национальный банк Казахстана запретил банкам второго уровня взимать некоторые виды комиссий при кредитовании физических лиц, сообщили 14 февраля в пресс-службе финансового регулятора.

Нацбанк запретил взимать комиссию за обслуживание банковского счета, связанного с выдачей кредита, а также за зачисление средств на банковский счет физических лиц.

Новые требования по банковским займам будут распространяться на договоры, заключенные с марта 2019 года. Кроме того, банки не вправе требовать выплаты платежей, связанных с обслуживанием займа, по истечении 180 дней просрочки по ипотеке.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года Национальный банк Казахстана оштрафовал банки на 69,836 млн тенге ($184 тыс. по курсу на 21 января). Чаще всего банки не соблюдали порядок обслуживания банковских займов.

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