Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Медведев предостерёг чиновников от нерациональных трат триллионов

Экономика

«Деньги большие, но нужно будет их очень рационально тратить»

Сочи, Краснодарский край, 14 февраля 2019, 13:41 — REGNUM  Деньги национальных проектов следует тратить рационально, иначе они не дадут результатов. Об этом 14 февраля заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на форуме «Сочи-2019», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Деньги большие, но нужно будет их очень рационально тратить. Направлять именно туда, где они нужны. Иначе и эти триллионы можем выбросить в непонятном направлении. Уйдут, а потом будем говорить, что были такие деньги, а результата нет. Нужно обязательно заниматься этим адресно», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев привёл примеры конкретных потребностей субъектов РФ. Например, в Бурятии, Ингушетии, Дагестане и Чечне дети учатся в три смены и там нужны новые школы.

Читайте ранее в этом сюжете: «Особая поддержка»: Медведев пообещал Дагестану и Чечне много новых школ

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