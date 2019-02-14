«Переизбыток» бензина в России не скажется на его цене — мнение

Москва, , 13:41 — REGNUM Прогноз о грядущем переизбытке бензина на российском топливном рынке, обнародованный, согласно информации «Ведомостей», в презентации «Нефтепереработка РФ в 2019 г.: Ожидания и перспективы» агентства Argus Consulting, явно озвучен под какую-то задачу нефтяников и не имеет ничего общего с надеждой на уменьшение стоимости моторного топлива, считает редактор ИА REGNUM, автор проекта «Бензиновый ажиотаж» Светлана Шаповалова.

Комментируя заявление об увеличении мощностей по производству бензина (в связи с вводом в эксплуатацию новых производственных установок, а также с модернизацией девяти НПЗ) и медленном росте спроса на него в России, она напомнила:

«Вообще-то спрос на бензин в России — повышенный, а в преддверии посевной кампании — особенно. Об этом же свидетельствует и растущая цена топлива. В июне 2018 года причиной резкого роста бензиновых цен в России стал именно дефицит топлива на внутреннем рынке. Снижение курса рубля, рост цены мировой нефти и непомерные аппетиты вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВНИКов), которым государство позволило зарабатывать сверхприбыли на экспортных продажах, привело к тому, что стоимость моторного топлива на бирже подскочила в разы.

В условиях, когда почти вся российская нефть продавалась на внешнем рынке (в основном ВНИКи производили и оставляли в России топливо только для своих АЗС) и произошел резкий рост вначале оптовых, а затем и розничных цен на бензин. Чтобы ликвидировать этот ажиотаж правительство перешло на «ручные меры», попросив участников нефтяного рынка в обмен на снижение топливных акцизов «заморозить» розничные, а потом и оптовые цены бензина и ГСМ с одновременным увеличением объемов его продаж на внутренний рынок.

Но в конце 2018 года, когда экспортные условия для ВНИКов были более чем выгодные, даже это не уберегло рынок от перегрева. Чего только стоит заявление пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, весьма своеобразно объяснившего отказ торговать на бирже: «А мы на ней не женились».

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Поэтому вполне вероятно, что всё, о чём хотели сказать те, кто «пачками» модернизирует старые нефтезаводы и строит новые, это не грядущий переизбыток бензина, а завуалированное сожаление по поводу невысокой доходности внутреннего рынка и «слишком занятой поляны» в условиях международной конкуренции на внешнем рынке.

А заявленная необходимость в поиске новых рынков связана с тем, что продавать бензин в России становится всё более невыгодным делом. Известно, что больше половины стоимости литра бензина составляют налоги. А посему чистая математика говорит о «запланированном» правительством удорожании в 2019 году: на 56 копеек — из-за НДС и на 3,54 рубля — из-за топливного акциза (это плюс 9−10% к цене бензина).

Но это не предел. Договорённости о заморозке бензиновых цен заканчиваются в марте 2019 года и, вероятнее всего, всё снова будет зависеть от мировой цены нефти. В отсутствие желания (или компетенции) довести до ума так называемый «налоговый маневр» в нефтяной отрасли и создать для всех участников рынка равные условия, возможно, вновь потребуется «ручное управление», но его эффективность — большой вопрос».

Как уже сообщало ИА REGNUM, вывод о том, что в России не исключён переизбыток производства бензина, в связи с чем его производители должны будут искать эффективные каналы сбыта топлива, сообщают «Ведомости» со ссылкой на презентацию Argus Consulting «Нефтепереработка РФ в 2019 году: Ожидания и перспективы».

По мнению сотрудников агентства, переизбыток этот возможен в связи с вводом в эксплуатацию новых установок по производству бензина в Татарии и на Антипинском НПЗ, а также с модернизацией девяти заводов до 2026 года.

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