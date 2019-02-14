Молочные реки для Орловской области: регион подписал соглашение на 1,5 млрд

Орел, , 13:35 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта «Строительство, реконструкция и модернизация предприятия по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, участков и цехов по переработке и сушке молока и сыворотки» подписано 14 февраля в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи между правительством Орловской области и ООО «ОРЁЛ» (ГК «Сыробогатов»). Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Как сообщается, соглашения предполагает реконструкцию и модернизацию предприятия по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, участков и цехов по переработке и сушке молока и сыворотки на территории города Орла производственной мощностью переработки 350 тонн молока в сутки. Объем инвестиций по проекту планируется в сумме более 1,5 млрд рублей. В рамках реализации инвестиционного проекта ожидается создание более 150 новых рабочих мест. Основным рынком сбыта продукции станут торговые сети страны, пояснила пресс-служба.

Как напоминает ИА REGNUM, о запуске предприятия компании «Сыробогатов» власти региона заявляли еще в 2017 году (проект, на реализацию которого направлено подписанное сегодня соглашение, рассчитан на 2017−2019 гг.): производство планировали запустить на мощностях бывшего завода Danone осенью 2018 года. Позже дата открытия была перенесена на весну 2019 года. Добавим, что Danone закрыла свое производство в Орле (Орловский молочный комбинат) из-за низкой загруженности предприятия, в 2017 году его приобрела «Первая линия», которая входит в ГК «Сыробогатов».

По информации Орелстата, в последние годы в регионе наблюдается постепенный спад производства молока. Так, по итогам 2018 года объемы производства снизились на 2,9% по отношению к 2017 году, в 2017 году также было зафиксировано снижение — на 4,5%.