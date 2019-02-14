Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Курганский «Синтез» проведёт масштабную модернизацию производства

Экономика

Проект будет реализован по соглашению с Курганской областью

Сочи, Краснодарский край, 14 февраля 2019, 13:29 — REGNUM  Масштабная модернизация стоимостью 3,5 млрд рублей будет проведена на фармацевтическом заводе «Синтез» по соглашению с администрацией Курганской области, сообщает 14 февраля пресс-служба госкорпорации «Ростех».

"Это комплексный инвестпроект, в рамках которого модернизируется оборудование, обновляется IT-инфраструктура, создается современное «цифровое» производство», — сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

По его словам, предусмотренные соглашением меры позволят сохранить технологическое лидерство «Синтеза» на рынке антибиотиков и увеличить выпуск продукции по меньшей мере на четверть уже в этом году. Инвестиционная программа по этому проекту рассчитана до 2020 года.

В настоящее время курганский «Синтез» выпускает более 300 наименований лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Завод является ключевым игроком российского рынка антибиотиков среди отечественных производителей. Главными акционерами завода являются «Марафон Групп» (52%) и госкорпорация «Ростех» (32,39%, через дочерний холдинг «Нацимбио»). Инвестиционное соглашение с Курганской областью подписано в Сочи в рамках Российского инвестиционного форума.

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Инвестиционный форум Сочи — 2019
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