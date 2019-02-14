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Медведев пообещал контролировать нацпроекты в ходе поездок по регионам

Экономика

Поездки будут осуществляться совместно с членами правительства РФ

Сочи, Краснодарский край, 14 февраля 2019, 13:22 — REGNUM  Контроль реализации национальных проектов будет осуществляться в ходе поездок по российским регионам. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 февраля заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

В ходе пленарной сессии Российского инвестиционного форума в Сочи Медведев подчеркнул, что такие визиты в регионы будут осуществляться совместно с членами правительства РФ.

«И я, и мои коллеги по правительству будут выезжать в регионы, мы договорились. Такие поездки уже начались», — сказал премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России уже третий год подряд фиксируется рост экономики, однако качество её роста пока не соответствует желаемому.

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