«Луна твёрдая» — Медведев предложил чиновникам новые обязанности

Москва, , 13:18 — REGNUM Уверенность в успехе должна стать частью должностных обязанностей, заявил 14 февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на форуме «Сочи-2019», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ходе выступления глава правительства вспомнил спор о поверхности Луны, который шёл в СССР перед запуском космического аппарата.

«Когда проектировали советский аппарат, который должен был спуститься на Луну, то возник вопрос: какова её поверхность. Никто же не знал, ничего там не было до этого, но предположения были. И инженеры заспорили с Сергеем Павловичем Королёвым по поводу того, где гарантии того, что Луна твёрдая, а не жидкая, например. На что Королёв сказал: «Вам нужны гарантии?» И написал на бумаге «Луна твёрдая» и подписался: «Королев». Это значит, что всё в наших силах. Я предлагаю сделать уверенность в успехе частью наших с вами должностных обязанностей», — сказал Медведев.

Также премьер-министр рассказал об экономическом росте в России, который пока не чувствуют граждане.

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