Сможет ли Россия обеспечить себя необходимым минеральным сырьем?

Москва, , 16:01 — REGNUM Месторождения газа в Ямало-Ненецком АО истощены на 70−80%, немного осталось активных запасов апатитов, россыпного золота, полностью исчерпаны месторождения железных руд на Урале. Хром, ртуть, марганец, железную руду, а также до 80% бокситов предприятия России вынуждены закупать за рубежом

В газете «Промышленные ведомости» опубликовано обширное интервью с известным геологом с мировым именем Евгением Александровичем Козловским. Он почти 15 лет, с 1975 по 1989 годы, возглавлял Министерство геологии СССР. В своих ответах на вопросы главного редактора газеты Евгений Козловский проанализировал ситуацию, сложившуюся в стране в области геологии и недропользования, и изложил меры, которые необходимо на его взгляд в этой сфере реализовать для обеспечения экономической безопасности страны.

Россия обладает стратегическим резервом месторождений различных полезных ископаемых, разведанных ещё советскими геологами. Созданная в стране минерально-сырьевая база играет важную роль в минерально-сырьевом комплексе мира. В России в советские времена было открыто и разведано около 20 тысяч месторождений полезных ископаемых, из которых эксплуатируется немногим более трети. Крупные и уникальные месторождения (их около 5%) содержат почти 70% запасов и обеспечивают 50% добычи минерального сырья. По объему разведанных запасов газа Россия занимает первое место в мире, угля — второе, нефти — шестое, никеля, платиноидов и платины, алмазов, ряда других полезных ископаемых — первое-третье места в мире. Имеются крупные запасы апатитов, калийных солей, плавикового шпата и других неметаллических минеральных ресурсов.

Начиная с 1991 года, добыча абсолютного большинства видов минерального сырья в стране обеспечивалась в основном запасами, созданными в советское время. Все приросты запасов за последние десятилетия также получены за счет использования поискового задела прошлых лет. Однако они далеко не полностью компенсируют извлеченные объемы минерального сырья. Это привело к тому, что по большинству полезных ископаемых существенно возросла доля разведанных и подготовленных к отработке запасов, тогда как доля оцененных запасов и прогнозных ресурсов снизилась. Если учесть, что предварительно оцененные запасы и прогнозные ресурсы определяют поисково-разведочный задел и, следовательно, возможности развития минерально-сырьевой базы, то создавшееся положение является весьма тревожным.

По некоторым оценкам, стоимость разведанных и оцененных запасов основных групп полезных ископаемых в ценах мирового рынка составляет порядка $19 трлн. Из них около трех четвертей приходится на нефть, газ и уголь. Однако этот огромный минерально-сырьевой потенциал изучен и освоен лишь частично. При этом конкурентоспособность значительного числа разведанных месторождений при их переоценке по критериям рыночной экономики оказывается низкой. Кроме того, месторождения распылены по территории страны, многие из них имеют низкое качество руд, неблагоприятное географическое положение. Происходит истощение лучших ресурсов: месторождения газа в Ямало-Ненецком АО истощены на 70−80%, немного осталось активных запасов апатитов на Кольском полуострове, россыпного золота в Якутии, Магаданской области, в Сибири и на Урале, полностью исчерпаны месторождения железных руд на Урале. Хром, ртуть, марганец, железную руду, а также до 80% бокситов предприятия России вынуждены закупать за рубежом.

Пока «проедали» и разворовывали сырьевое наследство, почти исчезли поколения специалистов, его создававших, так как была разрушена стройная система научных, поисковых и геологоразведочных работ. Фактически была развалена государственная система территориальных производственных управлений — основа прежней мощной советской геологии. Новую эффективную систему невозможно создать в условиях жёстких финансовых ограничений, ухода старых квалифицированных кадров, снижения уровня образования и квалификации молодых геологов, появления некомпетентных руководителей в геологических организациях, устаревшего парка российской буровой техники, и наличия многих других негативных факторов.

Для решения стратегических проблем расширенного воспроизводства минерально-сырьевой базы страны, что является важной частью обеспечения ее национальной безопасности Евгений Козловский предложил создать Министерство геологии и недропользования. Новому министерству необходимо поручить реализацию следующих задач и функций:

— разработку и проведение государственной внутренней и внешней минерально-сырьевой политики, включая разработку политических и экономических предложений по защите приоритетных интересов государства в сфере добычи и реализации минерально-сырьевых ресурсов;

— воссоздание и развитие системы исследования недр и недропользования с целью опережающего обеспечения страны важнейшими видами полезных ископаемых;

— организацию работ по созданию запасов минерального сырья и материалов для обеспечения жизнедеятельности государства в особых условиях;

— разработку соответствующих нормативно-правовых документов;

— составление макроэкономических минерально-сырьевых балансов;

— геологическое изучение недр.