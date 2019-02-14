В особую экономическую зону «Калуга» протянут железнодорожную ветку

Калуга, , 13:07 — REGNUM «Российские железные дороги» и правительство Калужской области построят железнодорожную ветку стоимостью 655 млн рублей для обеспечения предприятий особой экономической зоны «Калуга», сообщает 14 февраля пресс-служба ОАО «РЖД».

Работы по строительству инфраструктуры будут проводиться на основании концессионного соглашения, подписанного сторонами.

«Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в части проектирования, строительства и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры между станцией Людиново-1 Московской железной дороги и территорией ОЭЗ «Калуга» на условиях государственно-частного партнерства», — говорится в сообщении.

Концессионером в проекте выступит компания «РЖД», которая за собственные средства построит железнодорожные пути необщего пользования. Затем они перейдут в собственность Калужской области. При этом регион берет на себя обязательство обеспечить загрузку новой ветки.

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