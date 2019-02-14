Спорная игра Darksiders 3 принесла THQ Nordic AB многомиллионную прибыль

Вена, , 13:31 — REGNUM Группа компаний THQ Nordic AB опубликовала финансовый отчёт за четвёртый квартал 2018 года. По его результатам основную прибыль компаниям принесла игра Darksiders 3.

Динамика роста доходов компаний оказалась положительной. Прибыль с 2017 года выросла на 84% ($21 млн). Такой успех связывают с релизом Darksiders 3 — игра не только полностью окупилась, но и стала одной из наиболее значимых франшиз для THQ Nordic AB. Уже сейчас компании планируют выпустить несколько загружаемых дополнений и, возможно, четвёртую часть игры.

Напомним, что на релизе Darksiders 3 была неоднозначно принята игроками и критиками. Профильные издания ставили ей от 2 до 8 баллов и отмечали устаревшие игровые механики и заимствования из других проектов. Тем не менее, директор THQ Nordic Ларс Вингефорс считает игру успешной. По его словам, главный показатель успеха игры — это не оценки журналистов, а любовь фанатов серии.

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