Минэнерго, «Россети» и главы регионов обсудили развитие электросетей

Сочи, Краснодарский край, , 13:06 — REGNUM В рамках проходящего в Сочи с 13 по 15 февраля Российского инвестиционного форума (РИФ-2019) состоялся круглый стол на тему «Развитие электросетевого комплекса субъектов РФ в эпоху глобальных технологических изменений». Мероприятие было организовано Минэнерго России совместно с компанией «Россети» и стало уникальным по числу участников — глав регионов РФ. Наряду с руководителями субъектов Федерации, руководством Минэнерго и «Россетей». в работе круглого стола приняли участие руководители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службы России, комитета Государственной думы РФ по энергетике. Модератором дискуссии выступил министр энергетики РФ Александр Новак.

По словам Новака, процессы, которые наблюдаются сегодня в мировой электроэнергетике, определяют траекторию трансформации отрасли на многие годы вперед.

«Электросетевой комплекс нашей страны также стоит на пороге важных преобразований. Являясь основополагающей для роста и модернизации экономики инфраструктурой, электросети должны быть готовы быстро и эффективно адаптироваться к современным технологическим трендам, отвечать запросам потребителей и населения, активно внедрять новые сервисы на основе цифровых решений, сохраняя при этом инвестиционную привлекательность и не увеличивая тарифную нагрузку», — подчеркнул глава Минэнерго.

По словам министра, конкурентоспособность отрасли сегодня во многом зависит от взвешенных решений законодательных и регуляторных институтов, конструктивного подхода федеральных и региональных органов исполнительной власти.

В свою очередь, генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский напомнил, что в электросетевом комплексе накопился ряд задач, требующих скорейшего рассмотрения.

«Отрадно, что благодаря поддержке Минэнерго России, активному содействию заинтересованных ведомств, руководителей субъектов Федерации за последний год мы серьезно продвинулись в поиске оптимальных решений. Прежде всего, имею в виду принятие закона об интеллектуальном учете электроэнергии, а также определение подходов к перекрестному субсидированию. Вместе с тем, остаются направления, по которым необходимо работать. В их числе — проблема неэффективно используемых мощностей, необходимость скорейшего совершенствования механизма льготного технологического присоединения, важность перехода на долгосрочное тарифообразование на основе эталонных затрат, а также ускорение процессов консолидации территориальных сетевых организаций», — заявил Павел Ливинский.

Глава «Россетей» еще раз напомнил, что единый центр ответственности за электроснабжение региона — это большой шаг к повышению надежности и качества энергоснабжения потребителя.

«Ведь большинство собственников сетей не готовы инвестировать в инфраструктуру, тогда как «Россети» ставят стратегической целью цифровую трансформацию электросетевого комплекса и готовы вкладывать в модернизацию оборудования», — подчеркнул глава «Россетей».

Отдельно глава компании «Россети» остановился на проблеме неплатежей, которая в ряде субъектов принимает катастрофические масштабы. Так, по состоянию на 1 января только по распределительным предприятиям группы объем дебиторской задолженности превысил 144 млрд рублей.