Четверг, 14 Февраля 2019 года
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В Свердловской области за месяц удвоились просроченные долги по зарплате

Экономика

Предприятия и организации имеют задолженность перед 555 работниками

Екатеринбург, 14 февраля 2019, 13:04 — REGNUM  В Свердловской области за январь резко выросли просроченные долги по зарплате. Они наблюдаются на пяти организациях перед 555 сотрудниками, сообщает Свердловскстат.

Размер просроченной задолженности составляет 37 млн 372 тыс. рублей. Это в 2,2 раза больше, чем было на 1 января. При этом по сравнению с 1 февраля 2018 года задолженность возросла ещё ощутимее — в 6,6 раз.

Из 555 работников 388 заняты на производстве электродвигателей. Ещё 113 работают в сфере производства радио и телевизионной передающей аппаратуры, а 45 задействоаны в сфере ЖКХ.

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