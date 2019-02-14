В Свердловской области за месяц удвоились просроченные долги по зарплате

Екатеринбург, , 13:04 — REGNUM В Свердловской области за январь резко выросли просроченные долги по зарплате. Они наблюдаются на пяти организациях перед 555 сотрудниками, сообщает Свердловскстат.

Размер просроченной задолженности составляет 37 млн 372 тыс. рублей. Это в 2,2 раза больше, чем было на 1 января. При этом по сравнению с 1 февраля 2018 года задолженность возросла ещё ощутимее — в 6,6 раз.

Из 555 работников 388 заняты на производстве электродвигателей. Ещё 113 работают в сфере производства радио и телевизионной передающей аппаратуры, а 45 задействоаны в сфере ЖКХ.