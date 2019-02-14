Медведев: Экономика России растёт, но граждане этого пока не ощущают

Сочи, Краснодарский край, , 13:03 — REGNUM В России уже третий год подряд фиксируется рост экономики, однако качество её роста пока не соответствует желаемому. Об этом в ходе выступления на пленарном заседании российского инвестиционного форума, который проходит в Сочи, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

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Премьер-министр отметил, что на рост российской экономики влияет целый ряд факторов (постоянные угрозы расширения санкций, торговые войны, резкие изменения цен на нефть), однако в последнее время она уже по-другому реагирует на это. Так, по итогам 2018 года ВВП России вырос более чем на 2%.

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«Однако качество роста нас пока не устраивает», — заявил Медведев. — И, что самое главное, этот рост пока не ощущается нашими гражданами».

Кроме того, несмотря на предпринятые усилия, по словам премьер-министра, ниже целевых показателей остаются и темпы роста инвестиций в основной капитал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в статье о стратегических целях развития страны заявил, что через шесть лет российская экономика приобретёт мощную «гравитацию», а в Россию потянутся «лучшие умы и идеи». Пользу от развитой экономики ощутит каждый житель России, отметил председатель правительства.

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