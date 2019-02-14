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Тверская область и «Лукойл» договорились о сотрудничестве — Руденя

Экономика

Компания создаст сеть АЗС, плавучие заправочные станции и примет участие в проекте по созданию туристического комплекса рядом с Ржевским мемориалом

Тверская область и «Лукойл» договорились о сотрудничестве — Руденя
Иллюстрация: Пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов

Тверь, 14 февраля 2019, 13:00 — REGNUM  Соглашение о сотрудничестве между правительством Тверской области и нефтяной компанией «Лукойл» заключено 14 февраля в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Подписи под документом поставили губернатор Игорь Руденя и президент компании Вагит Алекперов. В частности, соглашение предусматривает создание сети современных автозаправочных комплексов на территории региона с торговой инфраструктурой, а также плавучих заправочных станций для маломерных судов в акватории Волги и других водоёмов, заправочных комплексов для вертолётов.

«Проект, который для нас особенно важен — создание крупного туристического комплекса, в том числе заправочного, на трассе М-9, рядом со строящимся Ржевским мемориалом Советскому солдату. Компания «Лукойл» откликнулась на наше предложение принять участие в этом федеральном проекте. Надеемся, что уже в 2021 году сможем посмотреть на результаты нашей совместной деятельности», — отметил Игорь Руденя.

«Предложения, которые поступили от губернатора Игоря Рудени — новые, интересные направления для нас с точки зрения развития бизнеса. Также мы рассматриваем вопрос о создании уникальных современных комплексов, которые позволят туристам получать весь пакет услуг — не только заправлять автомобили, но и отдыхать, питаться», — сказал Вагит Алекперов.

Как сообщало ИА REGNUM, мемориал Советскому солдату появится в Ржевском районе, рядом с трассой М-9 «Балтия» и деревней Хорошево, под него отведен участок в четыре гектара. Идею создания монумента поддержал президент РФ Владимир Путин. 12 ноября 2018 года состоялось открытие закладного камня на месте, где будет установлен мемориал. Завершить строительство планируется в год 75-летия Великой Победы. В правительстве Тверской области рассчитывают, что мемориал станет новой точкой притяжения туристов — его включат в существующие туристические маршруты, рядом с самим мемориалом будет оборудована стоянка для экскурсионных автобусов, установлены знаки туристкой навигации.

Напомним, сегодня, 14 февраля, в Сочи открылся Российский инвестиционный форум, в котором участвует в том числе и делегация Тверской области.

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Инвестиционный форум Сочи — 2019
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