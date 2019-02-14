Четверг, 14 Февраля 2019 года
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«Адские санкции» США вернулись за рублем

Экономика

Российская валюта отреагировала падением

Москва, 14 февраля 2019, 12:55 — REGNUM  «История всегда повторяется» — одно из самых популярных выражений на финансовых рынках, очень точно подойдет для описания произошедшего 13 февраля с российским рублем. заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

Американские сенаторы, поздно вечером внесли законопроект о модифицированных, еще более жестких «адских санкциях» в отношении России. На этот раз речь идет не только об ограничениях для российского банковского сектора и госдолга, но и проектах сжиженного природного газа за пределами России, а также сектора программного обеспечения.

«Российская валюта отреагировала на это как под копирку, потеряв более 1% менее чем за час. И если проводить аналогию дальше, то сегодня, 14 февраля, рублю предстоит продолжить вчерашнее отступление, по крайне мере до тех пор пока не прояснится ситуация с «адским» законопроектом, смещаясь в более низкий торговый диапазон к доллару США 65,50−67,00 и к евро 74,30−75,50», — считает эксперт.

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