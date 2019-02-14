Рекордное число американцев на 90 дней отстают по выплатам автокредитов

Вашингтон, , 13:00 — REGNUM Новый отчет Федерального резервного банка Нью-Йорка о задолженности домашних хозяйств сообщает, что рекордные 7 миллионов американцев по крайней мере на 90 дней задерживают платежи по автокредитам, сообща 13 февраля CBS.

По данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, в настоящее время на 1 миллион больше людей отстают от платежей на три месяца, чем было в 2010 году, когда показатели просрочки были наихудшими. Согласно докладу, большая часть проблемы связана с заемщиками в возрасте до 30 лет, которые имеют низкие кредитные баллы. Им может быть трудно купить автомобиль и одновременно погасить студенческие кредиты. Экономист Остан Гулсби — бывший сотрудник администрации Барака Обамы — полагает, что миллионы просроченных автокредитов являются предупреждающим сигналом:

«Я не вижу, чтобы вы могли видеть такое число и думать: «о, все идет отлично для всех, и нам не нужно беспокоиться об этом», — сказал Гулсби.

Напомним, накануне министерство финансов США сообщило о том, что государственный долг этой страны впервые в своей истории преодолел отметку $22 трлн. Ранее сообщалось, что за время правления президента США Дональда Трампа госдолг этой страны увеличился более чем на $2 трлн. Вместе с тем в ноябре прошлого года Трамп пообещал, что к концу его второго президентского срока США полностью погасят государственный долг.