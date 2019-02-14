В Таджикистане прокомментировали задержку грузов на границе с Туркменией

Душанбе, , 12:55 — REGNUM Информация о том, что Туркмения задерживает на своей границе грузовые автомобили исключительно из Таджикистана, является ложной, заявил глава таможенной службы республики Хуршед Каримзода, сообщает 14 февраля издание Asia-Plus.

По его словам, переговоры о пропуске грузов из Таджикистана через территорию Туркмении ведутся на дипломатическом уровне. По данным таможенной службы, первые грузовые автомобили уже получили разрешение на проезд через Туркмению.

Каримзода добавил, что в случае серьезных претензий Ашхабад поставит Душанбе в известность заранее, а сложившаяся ситуация на границе решается в рабочем порядке.

Напомним, СМИ Таджикистана сообщили в начале февраля, что водители таджикистанских грузовых автомобили столкнулись с трудностями пропуска через иранско-туркменскую и узбекистанско — туркменскую границы.

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