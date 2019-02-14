Силуанов не стал отвечать на вопрос о своей финансовой грамотности

Сочи, Краснодарский край, , 12:47 — REGNUM Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи не стал отвечать на вопрос, считает ли себя финансово грамотным человеком.

Так, в рамках форума министр принял участие в сессии, которая посвящена финансовой грамотности населения. Модератор спросил у Силуанова, считает ли он себя финансово грамотным, на что глава Минфина ответил: «А Вы как думаете?»

По словам Силуанова, финансовая грамотность заключается в том, что люди знали, как рассчитываются проценты по кредитным картам, куда необходимо вкладываться, чтобы не потерять деньги, чтобы они приносили доход и работали на экономику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что реакция жителей России на пенсионную реформу стала неожиданной для правительства.

Несмотря на это, добавил он, в правительстве пришли к выводу, что повышение возраста выхода на пенсию стало неизбежным, поскольку пенсии необходимо повышать, а средств на это в бюджете не было.

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