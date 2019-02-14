В Госдуме не слышат панических прогнозов из-за «санкций из ада»

Москва, , 12:45 — REGNUM Очередной пакет санкций США против РФ лишь демонстрирует желание американской стороны навязывать всем другим странам свою волю, Россия даст адекватный ответ в случае их введения. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

«Американские сенаторы внесли доработанный законопроект, который ранее уже назвали «санкциями из ада» против России. Мотивировки его абсолютно натянуты и бездоказательны. Для новых ограничительных мер абсолютно нет никаких оснований. Это снова санкции ради санкций», — отметил Слуцкий.

При этом он уверен, что и этот пакет санкций не нанесет РФ существенного вреда и наша экономика сможет подстроиться под новые правила игры.

«Панических прогнозов пока не слышно. Уверен, что Россия в любом случае примет все необходимые шаги по минимизации возможного негативного эффекта от новых санкций, а также даст адекватный ответ в случае их введения», — отметил Слуцкий.

Между тем очередной пакет санкций лишь демонстрирует политику двойных стандартов, которая свойственна США, и в этом вопросе американская сторона ведет себя недобросовестно, уверен депутат.

«США не выпускают из рук санкционную дубину, с помощью которой пытаются навязывать свою волю вовне всем тем странам, кто выступает за многополярный мир и против гегемонии одной единственной державы на планете», — возмутился Слуцкий.

Возможные санкции против российского госдолга ударят по иностранцам. Об этом в кулуарах форума в Сочи заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.