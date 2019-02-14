Сбербанк готов реструктурировать долг UTair

Сочи, Краснодарский край, , 12:39 — REGNUM Сбербанк готов пойти на реструктуризацию долга авиаперевозчика UTair («ЮТэйр»). Об этом в кулуарах Сочинского инвестиционного форума 14 февраля журналистам сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

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По его словам, в организации понимают тяжёлую финансовую ситуации, в которой оказался перевозчик, и не исключают возможности облегчить условия погашения долга. Греф отметил, что если Сбербанк увидит, что в представленных планах по реструктуризации и выводе компании из кризиса «всё хорошо», в этом случае кредитная организация пойдёт UTair навстречу и реструктурирует долг.

«Пока мы находимся в конструктивном диалоге», — отметил глава Сбербанка.

Как сообщало ИА REGNUM, компания UTair, которая входит в пятёрку крупнейших авиакомпаний России, оказалась в трудной финансовой ситуации. В конце декабря 2018 года компания допустила дефолт, не перечислив кредиторам около 1 млрд рублей по одному из кредитов. Перевозчик также попросил синдикат, в который входит Сбербанк, о реструктуризации кредита в 18,9 млрд рублей, который был выдан авиакомпании в 2015 году. На сегодня общий долг по двум кредитам 11 банкам Utair достигает почти 40 млрд рублей.

Добавим, что к концу февраля UTair намерена подготовить и представить кредиторам новую финансовую модель своей деятельности. Пока ни один из партнёров компании не требует признать её банкротом. Один из вариантов системного решения проблем авиакомпании UTair, которое рассматривают в правительства РФ, — смена менеджмента перевозчика.

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