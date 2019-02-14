Уход с московского рынка предрекли 30% застройщиков

Москва, , 12:32 — REGNUM Новые правила для застройщиков вынудят до 30% девелоперов покинуть рынок Москвы и Подмосковья. Такой прогноз дают аналитики компании «Инком-Недвижимость».

По оценкам экспертов, согласованных проектов, для которых действуют прежние правила, хватит на один или два года. Сильнее всего новшества ударят по подмосковным застройщикам, так как по спросу и платежеспособности регион уступает столице. В ТиНАО, напротив, жилье активно строится, поэтому здесь ситуация для девелоперов будет лучше.

Покупателей, прогнозируют специалисты, изменение правил подтолкнет к совершению сделки. Спрос подрастет и на фоне обещанного — до 15% — увеличения стоимости нового жилья в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля 2019 года в России вступят в силу новые требования к застройщикам. Строительство жилья будет переведено на проектное финансирование, продажи недвижимости станут возможны только через эскроу-счета.

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