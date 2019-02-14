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Хартия ОПЕК+ может быть подписана в апреле — Новак

Экономика

Обсуждение документа пройдет в марте

Сочи, Краснодарский край, 14 февраля 2019, 12:17 — REGNUM  Хартия о дальнейшем сотрудничестве ОПЕК и не входящих в картель стран (ОПЕК+) может быть подписана уже в апреле текущего года, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак. Об этом сообщает 14 февраля ТАСС.

По словам руководителя министерства, все стороны уже готовы к подписанию документа, который предстоит еще немного доработать. Новак подчеркнул, что обсуждение хартии пройдет в марте, на заседании министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+. После этого документ может быть вынесен на подписание, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Россия в феврале сократила добычу нефти на 90−100 тыс. баррелей в сутки. Это высказывание помогло росту биржевых цен на нефть.

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