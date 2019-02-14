В России создан турбореактивный снаряд для создания радиолокационных помех

Москва, , 12:05 — REGNUM Новый боеприпас АЗ-ТСР-47, который будет создавать радиолокационные помехи в заданном районе, впервые будет представлен на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби, сообщает 14 февраля пресс-служба концерна «Техмаш».

Особенностью снаряда является возможность создания ложной радиолокационной цели (ЛРЦ) в виде облака дипольных отражателей, что дезинформирует системы обнаружения противника или отвлечёт атакующую ракету.

«Снаряд обладает повышенной эффективностью по сравнению с известными аналогами за счет быстрого образования и большой площади рассеивания ЛРЦ. Пуск боеприпаса производится из корабельной пусковой установки ЗИФ-121 корабельного комплекса ПК-2», — сообщил генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

Отмечается, что боеприпас производится на базе Новосибирского завода искусственного волокна. Выставка IDEX-2019 пройдет в столице Объединенных Арабских Эмиратов с 17 по 21 февраля этого года.

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