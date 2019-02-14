ЦБ: схема подключения к ИПК людей «без лишних денег» требует дискуссии

Сочи, Краснодарский край, , 11:56 — REGNUM Механизм автоматического подключения к новой пенсионной накопительной схеме в зависимости от уровня зарплаты будет обсуждаться в рамках публичной дискуссии. Инициатива принадлежит социальному блоку правительства, сообщил журналистам первый зампредседателя ЦБ РФ Сергей Швецов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Предлагается людей с небольшими зарплатами, не располагающими свободными деньгами, не подключать автоматически к формированию индивидуального пенсионного капитала (ИПК). При этом у них будет возможность участвовать в таком накоплении по желанию, после подачи заявления.

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Проект ИПК должен быть удобным для населения. Если какой-то группе схема не будет показана в силу размеров дохода и пенсионных ожиданий, это, видимо, разумный подход, отметил Швецов. Предложение будет обсуждаться, когда его озвучат в рамках дискуссии, которая планируется по вопросу ИПК, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, об автоматическом, «сервисном» подключении к ИПК для работников с высокими зарплатами ранее рассказал экс-советник председателя ЦБ Юрий Воронин. Остальным для подключения к ИПК потребуется заявка. Возможный порог в размере зарплаты пока не назывался.

Разработкой пакета законопроектов, которые введут новый вид пенсии, занимается ЦБ и Минфин. Предлагается заменить сегодняшнюю систему пенсионных накоплений добровольной негосударственной пенсией, которая будет формироваться в виде индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

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