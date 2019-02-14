Магаданская областная дума потратит почти миллион на дизайн зала заседаний

Магадан, Магаданская область, , 12:03 — REGNUM Депутаты Магаданской области будут заседать в новом зале, только на разработку дизайна которого планируется потратить более 900 тыс. рублей. Документация электронного аукциона по поиску компании для выполнения этой работы опубликована на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В региональном парламенте пытаются заказать выполнение работ по составлению сметной документации и разработке дизайн-проекта для переоснащения зала заседаний Магаданской областной Думы в 2019 году.

В списке задач — создание концепции зала заседаний, обмерочные работы, подготовка чертежей, разработка и согласование размещения рабочих мест в зале заседаний, предоставление не менее трёх концепций дизайна интерьера зала, создание дизайн-проекта по концепции, выбранной заказчиком, и многое другое.

Как сообщало ИА REGNUM, областная дума Колымы готова потратить более 5,9 млн рублей на услуги по освещению своей деятельности, 900 тыс. рублей на покупку живых цветов и более 600 тыс. — на сувенир «Сова». На сайте госзакупок объявлено шесть аукционов на оказание услуг по информобслуживанию. Законодательный орган Магаданской области намерен получить более 400 публикаций о своей деятельности, в числе которых обзоры и интервью, а также 35 информационных сюжетов и 41 телепередача.