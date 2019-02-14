ПО «Красноярский завод комбайнов» отозвал иск о своём банкротстве

Красноярск, , 11:44 — REGNUM Несмотря на заявленные почти 80 млрд рублей долга ОАО «Производственное объединение «Красноярский завод комбайнов», которое входит в машиностроительно-индустриальный концерн «Тракторные заводы», отозвало заявление о собственном банкротстве. Производство по делу о несостоятельности Арбитражным судом Красноярского края прекращено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, ранее налоговой службе в рамках этого же дело было отказано во введении наблюдения за красноярским предприятием, так как должник полностью погасил долги, имеющиеся перед ИФНС России по Железнодорожному району г. Красноярска.

Завод ведёт историю с 1941 года, когда были объединены мощности двух эвакуированных предприятий — Запорожского комбайнового завода «Коммунар» и Люберецкого завода сельхозмашиностроения им. А. В. Ухтомского. Долгие годы красноярский завод выпускал технику для агросектора страны, в том числе зерноуборочные самоходные комбайны «Енисей КЗС 950».

Зимой 2013 года началось закрытие предприятия, в связи с чем были уволены около 600 его сотрудников. Проммощности красноярского завода были переведены на чебоксарский завод «Промтрактор», также входящий в концерн «Тракторные заводы». Цеха были демонтированы весной 2018 года, а на земельном участке планируется возведение жилищного комплекса.

Юридическое лицо — ОАО «Производственное объединение «Красноярский завод комбайнов», несмотря на перенос мощностей, не ликвидировано и до сих пор является действующим. Его неоднократно, начиная с 2010 года, пытались обанкротить. Последнюю попытку предприняли в октябре 2018 года, истцом выступила налоговая служба. В конце января 2019 года производство по её заявлению прекратили в связи с полным погашением долга, но в деле имелось ещё не рассмотренное заявление самого общества, заявившего в ноябре 2018 года, что его долги превышают 79,717 млрд рублей, и попросившего признать его банкротом. 13 февраля 2019 года Арбитражный суд Красноярского края принял отказ предприятия от этих требований и прекратил производство по банкротному делу.

«Принять отказ открытого акционерного общества «Производственное объединение «Красноярский завод комбайнов» от заявления о своем банкротстве, производство по делу о банкротстве №А33−25 215/2018 прекратить», — отмечается в результативной части определения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ОАО входит в состав машиностроительно-индустриального концерна «Тракторные заводы». Сама же группа состоит из нескольких десятков предприятий, работающих в разных регионах России, в том числе Чувашии, Карелии, Липецкой, Курганской, Владимирской, Волгоградской областях и Алтайском крае. О проблемах концерна широко известно общественности стало в 2017 году, когда основной кредитор — Внешэкономбанк в судебном порядке начал требовать возврата многомиллиардной задолженности.

Весной 2018 года госкорпорация «Ростех» приняла решение выкупить долги концерна, взяв в управление оборонный «пул» группы, а гражданские предприятия передав частному инвестору, учреждённому кипрской компанией, — ООО «Холдинг Транспортные компоненты». С декабря 2018 года в судебных делах, где истцами выступали предприятия концерна «Тракторные заводы», происходило процессуальное правопреемство с ВЭБ на созданное «Ростехом» ООО «КТЗ». В конце декабря 2018 года ООО «КТЗ» сменило собственника на аффилированное и с «Ростехом», и с ООО «Холдинг Транспортные компоненты» — ООО «Литейное производство» из Твери.

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