Новый терминал аэропорта в Геленджике построят за 4 млрд рублей

Сочи, Краснодарский край, , 11:30 — REGNUM Новый аэровокзальный комплекс в Геленджике построят до конца 2021 года, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации края 14 февраля по итогам подписания протокола о развитии аэропорта губернатором Вениамином Кондратьевым и президентом — председателем правления ПАО Банк ВТБ Андреем Костиным в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

По проекту площадь нового аэровокзального комплекса составит около 9 тыс. кв. метров. Рядом со зданием аэровокзала будут размещены служебно-технические здания, парковки для автомобилей, стоянки для такси и междугородних автобусов. В реализацию проекта планируется инвестировать до четырех миллиардов рублей на паритетной основе. Ввести в эксплуатацию новый аэровокзальный комплекс планируется до конца 2021 года.

«Мы стремимся сделать Геленджик одним из главных лечебных курортов страны. Город принимает около четырех миллионов отдыхающих в год, но может больше. Уверен, модернизация аэровокзального комплекса положительно скажется на общем пассажиропотоке и привлечет к нам дополнительных туристов, в том числе иностранных. Новый аэропорт будет соответствовать самым современным международным стандартам», — сказал на церемонии подписания протокола глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года стало известно, что проект нового терминала аэропорта Геленджик разработает итальянское архитектурное бюро Fuksas. Строительство нового терминала аэропорта Геленджика планируетсяначать летом 2019 года. Пропускная способность терминала составит 890 пассажиров в час и 635 тыс. пассажиров в год.

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