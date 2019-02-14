Стоит ли Якутии рассчитывать на огромные дивиденды от АЛРОСА?

Якутск, , 11:45 — REGNUM Якутии стоит рассчитывать только на дивиденды от АЛРОСА за вторую половину 2018 года, поскольку средства за первое полугодие республика уже получила. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов, комментируя рост чистой прибыли АЛРОСА по российским стандартам бухгалтерской отчётности на 71% за 2018 год.

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«Тут также следует учесть, что в АЛРОСА изменилось положение о дивидендной политике, которая при определении их размера в значительной степени ориентируется на показатели по международным стандартам финансовой отчетности МСФО», — отметил эксперт.

Кроме того, он подчеркнул, что теперь АЛРОСА выплачивает дивиденды сначала за первое полугодие 2018 года, а затем уже за весь год с учётом вычета ранее выплаченной суммы.

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«Как мы помним, за первое полугодие 2018 года республика уже получила дивиденды и успешно их потратила в 2018 году. Таким образом, Якутия должна в 2019 году рассчитывать на дивиденды по итогам деятельности компании во второй половине 2018 года. А насколько они окажутся положительными, мы узнаем только в марте 2019 года», — пояснил также Юрий Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, средства на неучтённые в бюджете Якутии, но необходимые расходы руководство Якутии планирует получить от дивидендов республиканской алмазодобывающей компании АЛРОСА. Сумма, которая будет использована на эти цели, не называлась.

«Мы уже просчитали сумму, но пока объявлять не будем, — сообщал в сентябре 2018 года глава республики Айсен Николаев. — За счёт именно этих дополнительных поступлений, о которых мы договорились с руководством компании АЛРОСА, и при поддержке Министерства финансов страны мы основную часть из той дыры в бюджете, которая у нас была, когда ряд необходимых расходов просто не были учтены в проекте бюджета, мы закроем».

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Напомним, выручка базирующейся в Якутии алмазодобывающей компании АЛРОСА за 2018 год составила 219,8 млрд рублей, на 10% или 19 млрд рублей больше, чем в 2017 году. Что касается чистой прибыли компании, то она выросла на 12,1 млрд рублей или на 71% в сравнении с 2017 годом, её общая сумма — 29,3 млрд рублей.