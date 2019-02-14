Москва предложила другим регионам платформу для «цифрового прорыва»

Москва, , 11:22 — REGNUM Москва готова поделиться опытом в цифровизации управления с другими регионами России, заявил 14 февраля руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко на форуме «Сочи-2019», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы предлагаем всем заинтересованным участникам, в том числе региональной информатизации, объединиться вокруг создания некой платформы. Создать такую платформу, которая бы позволила в комфортном для регионов виде получать необходимые либо сервисы, либо решения», — сказал он.

По словам Лысенко, прежние решения в этой сфере не работают и необходима новая конструкция.

«Где-то 25−30 систем мы готовы вытащить из экосистем Москвы. Инвестировать в то, чтобы они стали масштабируемыми для регионов, <…> и предоставить это на платформу. Наша методически-консультационная поддержка всегда будет обеспечена, у нас около 2,5 тысяч человек только в IT-блоке», — пояснил руководитель департамента.

По его мнению, благодаря новой платформе произойдёт «нормальный, правильный цифровой прорыв».