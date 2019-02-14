Схоластика от Орешкина – какой будет реальная инфляция в РФ в 2019 году?

Москва, , 11:18 — REGNUM Реальная инфляция в РФ почти в два-три раза превышает официальную, убеждён экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 14 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина, который сообщил, что инфляция в РФ в 2019 году будет выше официального прогноза Минэкономразвития в 4,3%, но уровень показателя будет ниже 5%.

«Речь идёт не о реальной инфляции, а о той статистике, которую публикует Росстат, — сказал Делягин. — Потому что реальную инфляцию господин Орешкин, как и всё остальное российское правительство, принципиально знать не хочет. Он оперирует только официальной статистикой. Понятно, что НДС повысили, бензин будет дорожать, а значит, инфляция будет больше, чем в позапрошлом году и прошлом. Она будет разгоняться, и в том числе усилиями правительства Медведева. В прошлом году можно было ссылаться на 20-процентное ослабление рубля, но в этом году инфляция разгоняется исключительно усилиями правительства Медведева, и официальная инфляция должна это как-то отражать».

Однако разговоры о том, что в 2019 году инфляция будет выше 4,3%, но меньше 5%, Делягин сравнил со средневековыми спорами схоластов о количестве ангелов на острие иглы.

«Реальная инфляция превышает официальную как минимум в два раза, — сказал Делягин. — В разные периоды эта разница составляет 2−3 раза. Инфляцию очень сложно считать. Она всегда разная для социальных групп, для разных потребительских товаров и для разных регионов. Поэтому действительно сведение инфляции со всей страны по всем видам товаров — это очень сложная техническая задача, но её Росстат научился решать. Достаточно давно. Именно сложность этой задачи позволяет разными методами корректировать полученные результаты. Скажем, здесь смотрим, здесь не смотрим, и вот уже официальная инфляция гораздо ниже реальной. Все счастливы, и все довольны».

При этом экономист подчеркнул, что на самом деле в инфляции нет ничего сакрального.

«Бурный экономический рост, рост благосостояния может быть и при инфляции в 15−20%», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщалось ранее, общаясь с журналистами в кулуарах российского инвестиционного форума в Сочи, министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что инфляция в РФ в 2019 году превысит официальный прогноз в 4,3%, но всё равно останется ниже 5%.