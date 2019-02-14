Иск о банкротстве конного завода Татарии вернули заявителю

г. Нурлат, Татария, , 11:12 — REGNUM Исковое заявление с требованием банкротства ООО «Нурлатский конный завод им. Сибагатуллина Ф.С.» возвращено заявителю, так как истец не устранил в срок недочёты, послужившие основанием для оставления иска без движения. Возврат заявления не препятствует повторной подаче иска с аналогичными требованиями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, ООО было учреждено в октябре 2012 года, его единственный владелец — Радифя Сибагатуллина, чья фамилия совпадает с фамилией депутата Госдумы Фатиха Сибагатуллина. Ранее в Нурлате работало муниципальное предприятие «Нурлатский конный завод», находившее в 2012 году на грани банкротства, но его долги удалось погасить. Позднее — в 2016 году началась ликвидации МУП, а также появилось новое ООО — «Нурлатский конный завод», чьим владельцем числится ООО «Татнефть-Актив». Казанские СМИ уже тогда связывали нурлатский завод с депутатом Сибагатуллиным.

Банкротные претензии к ООО «Нурлатский конный завод им. Сибагатуллина Ф.С.» выставило ООО «Тулпар Агро», у которого нурлатский конезавод закупает лошадей. Сумма иска составила более 1,141 млн рублей. Перед этим компания «Тулпар Агро» выиграла иск о взыскании с конезавода долга за проданную в 2016 году племенную лошадь. Вероятно, что эта задолженность и легла позднее в основу банкротного иска, который был оставлен без движения из-за недочетов. Недочёты в срок не устранили и суд вернул истцу заявление.

«В установленный срок обстоятельства, послужившие основанием для оставления требования без движения, не устранены. В соответствии с п.4 ч.1 ст.129 Арбитражного процессуального кодекса РФ арбитражный суд возвращает заявление, если при рассмотрении вопроса о принятии заявления установит, что не устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, в срок, установленный в определении суда. Согласно п.6 ст.129 Арбитражного процессуального кодекса РФ возвращение заявления (требования) не препятствует повторному обращению с ним в суд в общем порядке после устранения допущенных нарушений», — резюмируется в определении суда.