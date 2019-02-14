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Мэр Ярославля решил сохранить речной трамвай

Экономика

Градоначальник услышал общественность

Мэр Ярославля решил сохранить речной трамвай
Иллюстрация: Илья Бесхлебный
Речной трамвай в Ярославле

Ярославль, 14 февраля 2019, 11:10 — REGNUM  Власти Ярославля передумали отменять речной трамвай на маршруте «Ярославль — Толга». Об этом в своей Instagram написал мэр Владимир Волков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сегодня утром провели заседание рабочей группы. Вместе с и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Екатериной Галеевой выслушали аргументы общественности, а также опасения и доводы экономистов в пользу оптимизации маршрутов. В итоге принял решение — все водные маршруты остаются», — написал Владимир Волков.

Предложение оптимизировать маршрут, которым пользуются дачники, туристы и паломники, вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Жители города были единодушны — речной транспорт нужно сохранить. В итоге к этому же склонились и городские власти.

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