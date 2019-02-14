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В Амурской области зафиксирован рекордный уровень энергопотребления

Экономика

Пик в 1406 МВт пришёлся на 30-градусный мороз

Благовещенск, 14 февраля 2019, 10:55 — REGNUM  Амурские энергетики зафиксировали самый высокий показатель потребления электрической мощности за всю историю ее существования, сообщает 14 февраля пресс-служба Системного оператора Единой энергетической системы.

Рекорд был установлен 5 февраля. В вечерние часы при среднесуточной температуре наружного воздуха — 30ºС потребление мощности достигло 1406 МВт, что на 6 МВт выше величины, зафиксированной в Амурской энергосистеме 14 января 2013 года.

Отмечается, что повышение связано с ростом объёмов коммунально-бытового потребления в период понижения температуры наружного воздуха, а также ростом мощностей крупных потребителей — объектов магистрального нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО), ОАО «РЖД», золотодобывающих и угледобывающих предприятий.

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