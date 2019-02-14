Россия намерена поставлять говядину в Турцию в 2019 году

Сочи, Краснодарский край, , 10:55 — REGNUM Уже в 2019 году Россия может начать поставлять в Турцию отечественную говядину. Об этом в кулуарах Сочинского инвестиционного форума журналистам сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

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Министр отметил, что за 2018 год российский экспорт продукции агро-промышленного комплекса в Турцию вырос на 7% и составил $1,9 млрд.

«В первую очередь, это обусловлено существенным увеличением поставок пшеницы и ячменя», — уточнил глава ведомства.

При этом, по словам Патрушева, номенклатура товаров в дальнейшем будет расширяться.

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Как сообщало ИА REGNUM, договорённость о поставках говядины и мяса птицы в Турцию была достигнута в октябре 2016 года. Тогда же обсуждалась возможность экспорта в Турцию российской баранины, субпродуктов, готовой мясной продукции. В июне 2018 года на рынок Турции были поставлены первые партии говядины.

Только за январь — июль 2018 года объём мясной продукции, поставленной в Турцию из России составил 300 тысяч тонн.

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