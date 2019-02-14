Около 200 млрд рублей вложит Москва в развитие коммунальных сетей

Москва, , 10:51 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил планы по реконструкции коммунальных сетей. В 2019 году на это направят около 200 млрд рублей, более 100 млрд рублей из них — частные инвестиции, сообщается на столичного градоначальника.

В ходе реализации программа «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» в 2019 году построят более 1500 км коммунальных и энергетических сетей.

Запланировано: строительство и реконструкция 1,3 тыс. км линий электропередач, реконструкция 122,1 км тепловых сетей, 75,5 км газопроводов, 56,7 км водопроводных и 35,7 км канализационных сетей.

Также будет построено и реконструировано 35 км коллекторов и 20 км водосточных сетей. Ранее в Москве было установлено 584,2 тыс. осветительных приборов. В 2019 год их количество увеличится на 16,5 тыс.

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