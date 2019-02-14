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Крупнейшие операторы переработки мусора в РФ намерены объединиться

Экономика

Необходимость этого уже обсуждена с крупнейшими игроками рынка

Сочи, Краснодарский край, 14 февраля 2019, 10:43 — REGNUM  В ближайшие месяцы в России может быть зарегистрирована Всероссийская ассоциация региональных операторов переработки бытовых отходов. Об этом в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи заявил РБК владелец компании «Хартия» Игорь Чайка.

По словам бизнесмена, необходимость объединения уже обсуждена с крупнейшими операторами: компаниями «ЭкоЛайн», МСК-НТ, «Газэнергострой».

"Планируем ее (ассоциацию, — прим. ИА REGNUM ) в ближайшие месяцы зарегистрировать», — отметил он.

По словам Чайки, организация будет заниматься вопросами взаимодействия региональных операторов с гражданскими институтами и органами власти.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций в Казани заявил, что в настоящее время проблема переработки и сортировки отходов встала очень остро.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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