Косачёв объяснил «безумные и бездумные» санкции США

Москва, , 10:12 — REGNUM В Совфеде объяснили желание США наложить на Россию «безумные и бездумные» санкции, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

«Американцам очень хочется быть исключительными во всем. Пока удаётся большей частью по другую сторону добра и зла. Но ведь 22 триллиона госдолга и искореженные судьбы многих народов надо как-то отбивать?» — отметил в Facebook глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

В этой связи, по мнению сенатора, у США просто нет выбора.

«Кроме тотальной гегемонии, других инструментов для сокрытия собственных поражений не остаётся. Сдержать развитие суверенных государств и навязать свою волю странам-вассалам. Отсюда безумные и бездумные санкции», — указал парламентарий.

Пятеро американских сенаторов — демократы Боб Менендес, Бен Кардин и Джинн Шейхин и республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер — внесли в сенат конгресса законопроект об ужесточении санкций против России.

Документ представляет более жесткую версию законопроекта Менендеса — Грэма, впервые обнародованного в августе 2018 года. Ту законодательную инициативу назвали проектом «санкций из ада». Законопроект предполагает санкции в сфере энергетики, госдолга, банков, кибернетики, политиков и бизнесменов.

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