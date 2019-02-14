Четверг, 14 Февраля 2019 года
10:10:53 МСК

Воронежская прокуратура следит за ситуацией с дольщиками на Кубани

Экономика

А также в Ростовской области

Воронеж, 14 февраля 2019, 10:10 — REGNUM  В прокуратуре Воронежской области следят за ситуацией с обманутыми дольщиками в Ростовской области и в Краснодарском крае. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, сообщил 13 февраля на встрече с главными редакторами воронежских СМИ прокурор Воронежской области Николай Шишкин.

«В Воронежской области мы эту проблему решили. Но начинали с того, что в регионе было 4,5 тыс. обманутых дольщиков. Сейчас мы видим, что серьезные проблемы есть в Краснодарском крае, в Ростовской области. Я поручил своим помощникам отслеживать ситуацию там, чтобы понять — это то же, что было у нас, или это какая-то новая волна», — пояснил Николай Шишкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние годы ситуация с долевым строительством обострилась в ряде российских регионов, — в Краснодарском крае, в Ростовской области, в Подмосковье, Липецкой и Рязанской областях. 12 февраля президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью в Казани заявил о том, что региональные и муниципальные власти не должны перекладывать решения проблем обманутых дольщиков на чужие плечи, в частности на представителей бизнеса

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы долевого строительства жилья
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить