В правительстве Казахстана раскритиковали некачественную работу минфина

Астана, , 10:15 — REGNUM Заместитель председателя правительства Казахстана Ерболат Досаев раскритиковал работу министерства финансов республики за некачественную гармонизацию бюджета республики со стратегическими программами, сообщает 14 февраля агентство «Казинформ».

Досаев отметил, что государственные органы устанавливают среднесрочные целевые показатели, но не могут их достичь из-за недофинансирования со стороны министерства финансов.

По его словам, в этих условиях министр финансов Алихан Смаилов будет подвержен давлению со стороны различных госорганов. Досаев призвал министра перестроить сложившийся процесс.

«Как обычно, вас будут подавливать, Алихан Асханович, будут непрерывные звонки со всех сторон», — добавил Досаев.

Напомним, 31 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время расширенного заседания правительства пересадил Алихана Смаилова ближе к президентскому креслу. Глава государства предположил, что финансовое состояние республики «хромает» из-за недостаточного внимания минфина.

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