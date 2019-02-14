ФАС в 2018 году возбудила 10 уголовных дел по свердловским картелям

Екатеринбург, , 10:10 — REGNUM Свердловское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило 10 уголовных дел, касающихся организации картельных сговоров в регионе за 2018 год. Об этом заявил глава управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенищев на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Тенищева, восемь дел связаны со сговором на торгах, одно — с отказом от заключения договоров с определёнными продавцами или покупателями, еще одно — с «иными причинами». Кроме того, возбуждены 5 уголовных дел по статье 16 ФЗ о защите конкуренции — касающиеся запрета на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия органов власти.

Всего в 2018 году принято восемь решений о нарушении законодательства о картелях, уточнил представитель организации.

Так, в УФАС расследовали картельный сговор между двумя ООО по поставке медицинского оборудования. Нарушение закона было выявлено в соглашении между ещё двумя ООО касательно ремонта автомобильных дорог в регионе. А картельный сговор обнаружили при поставке средств защиты для пожарных подразделений свердловскому управлению МЧС — там антиконкурентное соглашение было достигнуто между двумя другими ООО.

По возможному картельному сговору между областным бюджетным учреждением «Станция переливания крови» и ООО «Альфа Фарм» для реализации иммуноглобулина пока уточняется информация, заявил Тенищев.

Напомним, по итогам 2018 года фармацевтическая отрасль оказалась лидером в России по количеству картельных сговоров. На эту сферу приходится 19% всех картельных сговоров, нарушения были найдены в 82 из 84 регионов России, заявили в ФАС.

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