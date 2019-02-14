Предложения Якутии для нацпрограммы ДФО: школа, больница и аэровокзал

Якутск, , 10:03 — REGNUM В Якутии идёт активное обсуждение проблем, которые могут быть решены в рамках национальной программы развития Дальнего Востока. Жители республики предлагают приоритетно решать вопросы транспортной доступности, обучения детей и медицины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы занимаем первое место в Дальневосточном регионе, позади нас — Хабаровский край, жители которого внесли 2226 предложений», — рассказал ЯСИА эксперт аппарата Общественной палаты Якутии Владислав Окороков.

Большинство поступивших от жителе Якутии идей касаются строительства конкретных социальных объектов на местах, также пояснили в республиканской общественной палате. Кроме того, якутян сильно волнуют вопросы транспортной доступности, а самой «непопулярной» категорией является дальневосточный гектар. Интересно, что в тройку лидеров не попало предложение построить мост через реку Лена.

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В итоге больше всего голосов жителей республики набрали предложения построить пристрой к детской поликлинике городской больницы №3 в Якутске (поддержали 889 проголосовавших в интернете), возвести здание аэровокзала в Среднеколымске (669 голосов) и построить новую школу в селе Бясь-Кюэль Горного района республики.

«Предложение о строительстве Ленского моста не попало в тройку лидеров. Оно набрало лишь 376 голосов пользователей и занимает 7 место. На самом деле, за него ратует много пользователей, однако из-за того, что очень много людей предлагают строительство мостового перехода одновременно, идея за «Ленский мост» растворяется во множестве подобных предложений», — пояснил Владислав Окороков.

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Как сообщало ИА REGNUM, привлечь к формированию национальной программы развития Дальнего Востока жителей регионов ДФО поручил полпред президента Юрий Трутнев. Об этом он заявил в октябре 2018 года. Предложения от дальневосточников принимаются до 15 февраля 2019 года.